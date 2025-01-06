Latin Academy Of Recording Arts & Sciences
Latin Academy Of Recording Arts & Sciences
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Latin GRAMMY Awards
An annual award show honoring outstanding achievements in Latin music.
Latin GRAMMY Cultural Foundation Programs
Provides scholarships, grants, and musical instrument donations to support music education.
À propos
Latin Academy Of Recording Arts & Sciences
Fondée en
1997
EIN
954501165
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
3470 NW 82ND AVE STE 700 DORAL, Florida 33122-1177 United States
Site web
latingrammy.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Latin Recording Academy, founded in 1997, is an international nonprofit dedicated to nurturing, celebrating, honoring, and elevating Latin music and its creators. It aims to improve the quality of life and the cultural condition for Latin music and its makers through the annual Latin GRAMMY Awards and other initiatives.
La mission
The Latin Recording Academy is an international nonprofit dedicated to nurturing, celebrating, honoring, and elevating Latin music and its creators.
