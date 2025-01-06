Lassen County Federal Credit Union
Faire un don
Lassen County Federal Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Lassen County Federal Credit Union
Acheter pour soutenir
Lassen County Federal Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Lassen County Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de bourses
Provides $500 scholarships to graduating seniors in Lassen County to support their higher education goals.
Éducation financière
Offers financial education resources to the community to improve financial literacy and empower informed financial decisions.
À propos
Lassen County Federal Credit Union
Fondée en
0
EIN
941684196
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
2605 RIVERSIDE DR SUSANVILLE, California 96130-4776 United States
Site web
lassencreditunion.com
Téléphone
(530)-257-7736
Adresse électronique
-
À propos
Lassen County Federal Credit Union, est. 1966, serves the people of Lassen County. As a not-for-profit, earnings are returned to members through services like savings, loans, and checking accounts. They are the only locally owned and operated credit union in Lassen County.
La mission
Lassen County Federal Credit Union helps members when no one else would, returning earnings to members through higher dividends, lower loan rates, low or no fees, free ATMs and other member-oriented services. When you bank with them, you bank with people that care.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :