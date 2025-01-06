Lakeridge Junior High School Parent Club
Lakeridge Junior High School Parent Club
Lakeridge Junior High School Parent Club
Lakeridge Junior High School Parent Club
Lakeridge Junior High School Parent Club
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentoring program is designed to help teens find the career path that suits them best.
Soutien aux écoles et aux classes
The Parent Club supports various school programs, including guest speakers, library resources, diversity initiatives, and mental health education.
À propos
Lakeridge Junior High School Parent Club
Fondée en
1995
EIN
930810244
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Soutien à l'éducation
Adresse
4700 JEAN RD LAKE OSWEGO, Oregon 97035-7130 United States
Site web
lms.losdschools.org
Téléphone
(503)-534-2343
Adresse électronique
-
À propos
The Lakeridge Junior High School Parent Club supports Lakeridge Middle School in Lake Oswego, OR. They provide support to the school and classroom, funding enrichment programs and events. They support guest speakers, the library, diversity initiatives and mental health education.
La mission
Lakeridge Junior High School Parent Club brings together families and educators in Lake Oswego to support students’ success and foster a vibrant, caring school community.
