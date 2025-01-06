Fondation du district scolaire de Lake Oswego
Fondation du district scolaire de Lake Oswego
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Financement des postes d'enseignants
Finance les enseignants et les programmes d'art, de musique, de lecture, de science et de technologie dans toutes les écoles de Lake Oswego.
À propos
Fondation du district scolaire de Lake Oswego
Fondée en
1987
EIN
943028590
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Fondements de l'éducation
Adresse
PO BOX 70 LAKE OSWEGO, Oregon 97034-0070 États-Unis
Site web
losfoundation.org
Téléphone
(503)-534-2106
Adresse électronique
À propos
La Lake Oswego Schools Foundation, fondée en 1987, est une organisation indépendante à but non lucratif qui soutient les écoles de Lake Oswego. Sa mission est de fournir plus d'enseignants, de classes et d'expériences à tous les élèves du Lake Oswego School District, en finançant des postes d'enseignants au-delà des ressources locales et de l'État. La fondation investit dans l'éducation publique afin de donner aux élèves des possibilités inégalées de s'épanouir.
La mission
La mission de la Lake Oswego Schools Foundation est de fournir plus d'enseignants, de classes et d'expériences à tous les élèves du Lake Oswego School District.
