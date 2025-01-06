Fondation du district scolaire de Lake Oswego

À propos

La Lake Oswego Schools Foundation, fondée en 1987, est une organisation indépendante à but non lucratif qui soutient les écoles de Lake Oswego. Sa mission est de fournir plus d'enseignants, de classes et d'expériences à tous les élèves du Lake Oswego School District, en finançant des postes d'enseignants au-delà des ressources locales et de l'État. La fondation investit dans l'éducation publique afin de donner aux élèves des possibilités inégalées de s'épanouir.

La mission

