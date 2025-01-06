Lake Avenue Foundation
Lake Avenue Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes extrascolaires
Provides academic support, enrichment, technology training, and parental support to students in elementary, middle, and high school.
Programme de mentorat
Offers consistent mentorship to help young people navigate life's emotional, social, and vocational transitions.
STARS To Go Food Distribution
Provides produce and lean protein to families facing food insecurity.
À propos
Lake Avenue Foundation
Fondée en
2001
EIN
954847950
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
712 E VILLA ST PASADENA, California 91101-1244 United States
Site web
gostars.org
Téléphone
(626)-449-4960
Adresse électronique
À propos
La mission
Stars supports Pasadena-area youth through mentorship and educational programs, affirming and equipping them to pursue a life of purpose, service and meaning.
