Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Helping parents nurture and develop their children's gifts for God's glory.
Ministère des étudiants
Creating a safe place for students to grow in their knowledge of Jesus Christ.
College & Young Adults Ministry
Ministry for college students and young adults to connect and grow in faith.
Ministère des hommes
Providing opportunities for men to connect, grow, and serve together.
À propos
Fondée en
1987
EIN
951660848
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
393 N LAKE AVE PASADENA, California 91101-1213 United States
Site web
lakeave.org
Téléphone
(626)-844-4700
Adresse électronique
À propos
Lake Avenue Congregational Church, founded in 1896 in Pasadena, CA, is a vibrant Christ-centered community. With a rich history and strong commitment to spiritual growth, they welcome people from all nations and generations. They offer diverse ministries and outreach programs reflecting the Gospel in their neighborhood and beyond.
La mission
Lake Avenue Congregational Church of Pasadena warmly welcomes and supports the Pasadena community, providing a place for faith and connection at 393 N Lake Ave.
