Laguna College Of Art And Design
Faire un don
Laguna College Of Art And Design
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Laguna College Of Art And Design
Acheter pour soutenir
Laguna College Of Art And Design
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Laguna College Of Art And Design
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Animation, Video Graphics and Special Effects
Offers training in the art of animation, video graphics, and special effects.
Game Design and Interactive Media
Focuses on the principles of game design and interactive media development.
Conception graphique
Provides comprehensive education in graphic design principles and practices.
Illustration
Cultivates skills in illustration techniques and visual storytelling.
À propos
Laguna College Of Art And Design
Fondée en
1966
EIN
952415066
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2222 LAGUNA CANYON RD LAGUNA BEACH, California 92651-1136 United States
Site web
www.lcad.edu
Téléphone
(949)-376-6000
Adresse électronique
À propos
Laguna College of Art & Design (LCAD), est. 1961, prepares students for careers as creative artists and designers. LCAD offers BFA degrees in Animation, Illustration, Game Design, and more. The college emphasizes observation, representation, and concept development, embracing new technologies.
La mission
Laguna College of Art & Design prepares individuals for careers as creative artists and designers in a culturally and ethnically diverse world through a curriculum that emphasizes acquiring skills based on observation, representation, and concept development.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :