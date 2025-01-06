École Laguna Blanca
École Laguna Blanca
École Laguna Blanca
École Laguna Blanca
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Universités
Un programme conçu pour soutenir des styles d'apprentissage uniques et encourager la curiosité naturelle, de la petite section de maternelle à la douzième année.
Arts
Un programme axé sur le développement des compétences et de l'appréciation artistiques.
Athlétisme
Un programme qui promeut la forme physique, le travail d'équipe et l'esprit sportif.
Un programme d'orientation et de soutien aux étudiants.
À propos
École Laguna Blanca
Fondée en
1941
EIN
951641448
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
4125 PALOMA DR SANTA BARBARA, California 93110-2146 United States
Site web
www.lagunablanca.org
Téléphone
(805)-687-2461
Adresse électronique
-
À propos
L'école Laguna Blanca, fondée en 1941, est une école mixte de premier plan, préparant à l'université, située à Santa Barbara (Californie) et accueillant des élèves de la petite section de maternelle à la terminale. Elle s'attache à fournir des bases académiques solides et à guider les élèves dans la découverte de soi.
La mission
L'école Laguna Blanca développe la vie intellectuelle, sociale, physique, artistique et éthique de ses élèves en leur offrant une expérience éducative complète et personnalisée, de la maternelle à la terminale, qui les prépare à l'université et à la réussite tout au long de leur vie.
