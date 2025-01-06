Lace Museum
Faire un don
Lace Museum
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Lace Museum
Acheter pour soutenir
Lace Museum
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Lace Museum
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Lace Preservation
Dedicated to preserving antique lace and the historical art of lace making for future generations.
Lace Exhibits
Exhibiting lace art and its historical use, showcasing its beauty and cultural significance.
Lace Making Instruction
Offering virtual and in-person classes for all skill levels, from beginners to advanced lace makers.
À propos
Lace Museum
Fondée en
1983
EIN
942776031
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
4.1.2. Museums
Adresse
200 BROWN RD STE 300 FREMONT, California 94539-7958 United States
Site web
thelacemuseum.org
Téléphone
(408)-730-4695
Adresse électronique
À propos
The Lace Museum, founded in 1976, is dedicated to preserving lace and the art of lacemaking. Its mission involves exhibiting lace, educating the public about its history, and offering instruction in all facets of lacemaking. They preserve over 10,000 pieces of lace and lacemaking tools.
La mission
The Lace Museum is dedicated to preserving lace and the art of lace making, exhibiting lace and its historical use, and offering instruction in all facets of lace making.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :