Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux jeunes et aux familles
Providing mentoring, leadership development, and restorative outdoor activities to support youth and families in the community.
1978
953254432
501(c)(3)
Religieux et confessionnels
627 GENTER ST LA JOLLA, California 92037-5423 United States
seachangechurch.org
Founded in 1927 as First Baptist Church of La Jolla, and later known as La Jolla Christian Fellowship, Sea Change Church is a local micro-church focused on community transformation and global impact. Pastor Adam Stadtmiller has led the church since 2014.
La Jolla Christian Fellowship Incorporated brings people together in La Jolla, California, fostering faith and connection within the local community at 627 Genter Street.
