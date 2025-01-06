Kokee Discovery Center Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation à l'environnement
Provides hands-on learning about the native forest ecosystem of Northwest Kaua'i, character building activities, and assists in conservation efforts.
À propos
Kokee Discovery Center Association
Fondée en
1996
EIN
990324676
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
5213 SOKEI RD KAPAA, Hawaii 96746-2122 United States
Site web
www.kokee.org
Téléphone
(808)-335-9975
Adresse électronique
À propos
Kokee Discovery Center Association Inc supports the Kokee Discovery Center by maintaining its facilities and fostering environmental education. They aim to nurture appreciation and service towards Kokee. The Kokee Natural History Museum provides insights into the local weather, vegetation, and bird life.
La mission
Kokee Discovery Center Association Inc fosters learning and exploration for the Kapa'a community in Hawaii, welcoming visitors to discover more about their local environment.
