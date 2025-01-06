Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Kokee Discovery Center Association Inc supports the Kokee Discovery Center by maintaining its facilities and fostering environmental education. They aim to nurture appreciation and service towards Kokee. The Kokee Natural History Museum provides insights into the local weather, vegetation, and bird life.

La mission

Kokee Discovery Center Association Inc fosters learning and exploration for the Kapa'a community in Hawaii, welcoming visitors to discover more about their local environment.