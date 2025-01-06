Koinonia Foster Homes
Koinonia Foster Homes
Koinonia Foster Homes
Koinonia Foster Homes
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Soins en famille d'accueil
Provides safe and nurturing homes for children in need, offering medical/dental care and a monthly allowance.
Services d'adoption
Assists families with various adoption processes, including foster care adoption and private domestic adoption.
Family Restoration Counseling
Offers counseling services aimed at restoring and strengthening families.
Défense des enfants
Advocates for the well-being and rights of children.
À propos
Koinonia Foster Homes
Fondée en
1982
EIN
942792265
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
3.2.1. Accueil familial et protection de l'enfance
Adresse
PO BOX 1403 LOOMIS, California 95650-1403 United States
Site web
kfh.org
Téléphone
(877)-244-5374
Adresse électronique
-
À propos
Koinonia Family Services, founded in 1982, brings hope and healing to foster youth and families in CA and NV. They provide foster care, adoption services, and mental health support. Their mission is rooted in building meaningful relationships, guided by values like integrity, respect, and compassion.
La mission
Koinonia Family Services brings hope and healing to children, youth, and families through meaningful relationships and quality programs and services.
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.
