Koinonia Foster Homes

À propos

Koinonia Family Services, founded in 1982, brings hope and healing to foster youth and families in CA and NV. They provide foster care, adoption services, and mental health support. Their mission is rooted in building meaningful relationships, guided by values like integrity, respect, and compassion.

La mission

Koinonia Family Services brings hope and healing to children, youth, and families through meaningful relationships and quality programs and services.