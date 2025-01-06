Kipp Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
College-Preparatory Education
KIPP schools provide tuition-free, college-preparatory public charter schools, with a focus on underserved students to help them succeed in college and beyond.
Développement du leadership
KIPP offers programs like the Principal in Residence program to train and develop outstanding educators to lead high-performing schools.
KIPP Forward
KIPP Forward supports students as they navigate college, career, and life beyond KIPP, providing resources and guidance for long-term success.
Fondée en
2007
EIN
943362724
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
135 MAIN ST STE 1875 SAN FRANCISCO, California 94105-1955 United States
Site web
www.kipp.org
Téléphone
Adresse électronique
KIPP Foundation, founded in 2007, supports a network of public charter schools. Their mission is to create joyful, academically excellent schools that prepare students with the skills and confidence to pursue the paths they choose.
La mission
The nonprofit KIPP Foundation creates and supports academically excellent schools. These schools empower students to pursue college and career paths.
