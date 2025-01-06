Kingdom Of God Ministry
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Morning Prayer Intercession
A daily Zoom prayer session focused on staying connected to God.
Just 15 Minutes Noonday Prayer
A daily prayer session to address global issues.
Heard It Through the Grapevine
A program to bring clarity to the Word of God.
KOGCM Youth Forum “God Transformed Me”
A forum to raise awareness about issues concerning youth.
À propos
Kingdom of God Ministry, also known as Christopher Sun Evangelistic Association, is based in Arcadia, California. Founded in 1984, this international, nondenominational ministry focuses on cross-cultural evangelism by holding city-wide evangelistic meetings worldwide to spread the Christian Gospel.
La mission
This ministry strives to spread the Gospel of Jesus Christ under the leading of the Holy Spirit, preparing meetings with prayerful integrity with the aim of glorifying our Heavenly Father.
