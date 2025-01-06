Kingdom Nation Church
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de culte
Weekly worship experiences to connect with God and the community.
Étude biblique du mardi
In-depth Bible study sessions held every Tuesday.
Music & Arts Ministry
Using artistic gifts to create a worshipful atmosphere and visual identity.
À propos
Kingdom Nation Church
Fondée en
1960
EIN
930860746
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 30418 PORTLAND, Oregon 97294-3418 United States
Site web
www.kingdomnationchurch.org
Téléphone
(503)-935-2766
Adresse électronique
À propos
La mission
KINGDOM NATION CHURCH serves the Portland community, fostering spiritual growth and connection through faith-based gatherings and support.
