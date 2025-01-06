Kingdom Builders Rwanda
Kingdom Builders Rwanda
Kingdom Builders Rwanda
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Entrepreneurship and Financial Education
Comprehensive courses in entrepreneurship, financial literacy, and professional skills, rooted in biblical principles.
Personal Development and Youth Empowerment
Holistic counseling and guidance to empower students to gain self-awareness and discover their potential impact on society.
Financial Empowerment and Infrastructure Support
Provide financial resources and tools to help participants establish and expand their businesses with financial stability.
Kingdom Builders Rwanda
2023
933576154
501(c)(3)
L'éducation
PO BOX 2238 GEORGETOWN, Texas 78627-2238 United States
www.kingdombuildersrwanda.com
-
-
Kingdom Builders Rwanda, founded in 2023, empowers African youth through entrepreneurship & financial education. They aim to equip the next generation with the skills and resources for success, fostering positive change in Rwanda.
KINGDOM BUILDERS RWANDA seeks to make a positive impact in Rwanda, reaching out from Georgetown, Texas to support and uplift communities in need.
