Jardins de Kiku
Jardins de Kiku
Jardins de Kiku
Jardins de Kiku
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme Kiku Bento
Fournit des repas japonais nutritifs aux personnes âgées et aux personnes confinées à domicile, en encourageant la communauté et le soutien.
Club Kiku
Un rassemblement mensuel conçu exclusivement pour les personnes âgées, offrant un répit et un lien social au sein de la communauté américano-japonaise de San Diego.
À propos
Jardins de Kiku
Fondée en
1979
EIN
953368020
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services humains > Services de soins > Assistance à l'autonomie des personnes âgées
Adresse
1260 3RD AVENUE CHULA VISTA, California 91911-3238 United States
Site web
kiku.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Kiku Gardens Inc, est. 1979 à Chula Vista, CA, propose des soins à domicile et des services de repas pour les personnes âgées. Elle vise à répondre aux besoins physiques, sociaux et psychologiques des personnes âgées, en particulier celles qui souffrent de problèmes de santé, et à promouvoir leur bien-être. Kiku Gardens soutient également la communauté Nikkei.
La mission
Kiku est une organisation à but non lucratif créée pour soutenir la communauté Nikkei à San Diego, en Californie, et dans les régions avoisinantes.
