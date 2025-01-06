Jardins de Kiku

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme Kiku Bento

Fournit des repas japonais nutritifs aux personnes âgées et aux personnes confinées à domicile, en encourageant la communauté et le soutien.

Club Kiku

Un rassemblement mensuel conçu exclusivement pour les personnes âgées, offrant un répit et un lien social au sein de la communauté américano-japonaise de San Diego.

