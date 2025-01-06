Keys Family Day School

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programme de l'école primaire

Provides a comprehensive and balanced education for children, integrating core subjects with hands-on activities and play-based learning.

Programme pour le collège

Guides students to be confident and take pride in their individuality while fostering academic excellence and personal growth.

Programmes d'enrichissement

Student-led clubs and activities supported by faculty, offering flexibility for students to explore and engage in activities that inspire them.

Advisory Program

Supports students through a journey of self-discovery, integrating essential questions with the Self Science curriculum.

