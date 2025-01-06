Keys Family Day School
Keys Family Day School
Keys Family Day School
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme de l'école primaire
Provides a comprehensive and balanced education for children, integrating core subjects with hands-on activities and play-based learning.
Programme pour le collège
Guides students to be confident and take pride in their individuality while fostering academic excellence and personal growth.
Programmes d'enrichissement
Student-led clubs and activities supported by faculty, offering flexibility for students to explore and engage in activities that inspire them.
Advisory Program
Supports students through a journey of self-discovery, integrating essential questions with the Self Science curriculum.
À propos
Keys Family Day School
Fondée en
1974
EIN
942240127
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
2890 MIDDLEFIELD RD PALO ALTO, California 94306-2521 United States
Site web
www.keysschool.org
Téléphone
(650)-328-17112
Adresse électronique
-
À propos
Keys School, founded in 1973, challenges students to develop intellect and spirit, advocate for themselves and others, and honor curiosity in a hurried world. For over 50 years, they've blended academic excellence with nurturing the whole child through Lower and Middle School programs.
La mission
Keys School challenges students to develop a keen intellect and a generous spirit, to advocate for themselves and others, and to honor curiosity and reflection in an increasingly hurried world.
