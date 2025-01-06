À propos

KeyPoint Credit Union, fondée à l'origine en 1979 sous le nom de American Electronics Association (AEA) Credit Union, est au service de ses membres à tous les stades de la vie. En tant que coopérative financière à but non lucratif, KeyPoint se consacre à aider ses membres à prospérer financièrement et investit activement dans les communautés qu'elle sert. Elle encourage l'éducation financière, fait du bénévolat pour aider les personnes dans le besoin et contribue à des organisations caritatives dans la Bay Area et au-delà.

La mission

KEYPOINT CREDIT UNION sert la communauté de San Jose en fournissant des services financiers accessibles, en aidant les membres à atteindre le bien-être financier et à construire ensemble un avenir sûr.