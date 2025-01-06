Keypoint Credit Union
Faire un don
Keypoint Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Keypoint Credit Union
Acheter pour soutenir
Keypoint Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Keypoint Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ressources en matière d'éducation financière
Fournit des ressources gratuites telles que des webinaires, des articles, des calculatrices et un glossaire pour aider les membres à prendre des décisions financières intelligentes.
Bourses d'études
Offre des bourses d'études aux membres éligibles de la KeyPoint Credit Union qui fréquentent un établissement d'enseignement supérieur ou une université.
À propos
Keypoint Credit Union
Fondée en
1961
EIN
942600376
Type IRS 501(C)
501(c)(14)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2150 TRADE ZONE BLVD STE 200 SAN JOSE, California 95131-1730 États-Unis
Site web
kpcu.com
Téléphone
(888)-255-3637
Adresse électronique
-
À propos
KeyPoint Credit Union, fondée à l'origine en 1979 sous le nom de American Electronics Association (AEA) Credit Union, est au service de ses membres à tous les stades de la vie. En tant que coopérative financière à but non lucratif, KeyPoint se consacre à aider ses membres à prospérer financièrement et investit activement dans les communautés qu'elle sert. Elle encourage l'éducation financière, fait du bénévolat pour aider les personnes dans le besoin et contribue à des organisations caritatives dans la Bay Area et au-delà.
La mission
KEYPOINT CREDIT UNION sert la communauté de San Jose en fournissant des services financiers accessibles, en aidant les membres à atteindre le bien-être financier et à construire ensemble un avenir sûr.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :