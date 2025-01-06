Keller United Methodist Church Endowment
Keller United Methodist Church Endowment
Keller United Methodist Church Endowment
Keller United Methodist Church Endowment
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Keller United Methodist Church Endowment
2024
923660231
501(c)(3)
Religieux et confessionnels
1025 JOHNSON RD KELLER, Texas 76248-4145 United States
kellerumc.org
(817)-431-1332
The Keller UMC Endowment provides members and friends an opportunity to make charitable gifts to Keller United Methodist Church. The church's vision is “Hearts Turning to God and Neighbor.”
Keller United Methodist Church is a welcoming Christian community dedicated to local and global mission and ministry.
