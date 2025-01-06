Keizer Community Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Service de culte du dimanche
A weekly service at 11:00 AM with nursery for ages 0-2 and Children’s Church for ages 3 through 5th grade.
Groupe de jeunes
A Wednesday evening youth group at 6:30 PM.
AWANA Clubs
A Wednesday evening program at 6:30 PM from September to May.
Étude biblique pour adultes
A Wednesday evening bible study at 7:00 PM.
À propos
Keizer Community Church
Fondée en
1964
EIN
936034718
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 21854 KEIZER, Oregon 97307-1854 United States
Site web
www.keizercommunitychurch.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Keizer Community Church, founded in 1964, is a Christ-centered, Bible-teaching church located in Keizer, Oregon. Affiliated with IFCA, they aim to help people of all backgrounds experience Christ's love through worship and discipleship.
La mission
Keizer Community Church brings people together in Keizer, Oregon, fostering connection and faith through welcoming community activities and spiritual support.
