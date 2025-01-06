Ce profil n'a pas été revendiqué.

Keizer Community Church, founded in 1964, is a Christ-centered, Bible-teaching church located in Keizer, Oregon. Affiliated with IFCA, they aim to help people of all backgrounds experience Christ's love through worship and discipleship.

Keizer Community Church brings people together in Keizer, Oregon, fostering connection and faith through welcoming community activities and spiritual support.