Kauai Island Ministries
Kauai Island Ministries
Kauai Island Ministries
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Kauai Prayer Luncheon
An annual community gathering offering thanksgiving and praise, interceding for leaders, businesses, churches, the nation, and families.
Kauai Island Ministries
2000
990343600
501(c)(3)
Religieux et confessionnels > Églises
3184 UNAHE ST LIHUE, Hawaii 96766-1272 United States
www.kimonline.org
(246)-077-46522237
-
Kauai Island Ministries, founded in 2000, is an interdenominational ministry in Lihue, HI, dedicated to reuniting churches and people on the island of Kauai and supporting the Body of Christ. They are a non-profit 501(c)3 organization driven by volunteers dedicated to fulfilling the Great Commission.
Kaua`i Island Ministries is an interdenominational ministry, networking diverse Christian churches, organizations and people within multi-cultural communities.
