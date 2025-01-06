Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Karuna Care Association, founded in 2023, equips students with tools for emotional support and spiritual care. Endorsed by ISKCON, they provide pastoral care education for Hindu Sanatana Dharma practitioners, fostering compassionate listening and emotional awareness.

La mission

