Karuna Care Association
Faire un don
Karuna Care Association
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Karuna Care Association
Acheter pour soutenir
Karuna Care Association
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Karuna Care Association
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Compassionate Care Chaplaincy Training
An introductory Lay Chaplain training program for spiritual practitioners of Sanatana Dharma, teaching heart-connecting relationships for caring communities.
À propos
Karuna Care Association
Fondée en
2023
EIN
932617674
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
530 W UNIVERSITY AVE STE 113 GAINESVILLE, Florida 32601-5287 United States
Site web
karunacare.iskcon.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Karuna Care Association, founded in 2023, equips students with tools for emotional support and spiritual care. Endorsed by ISKCON, they provide pastoral care education for Hindu Sanatana Dharma practitioners, fostering compassionate listening and emotional awareness.
La mission
Karuna Care Association equips students with the basic tools they need to offer persons in crisis competent, well-informed emotional support and spiritual care.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :