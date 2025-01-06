Kapaa High School Foundation
Kapaa High School Foundation
Kapaa High School Foundation
Kapaa High School Foundation
Kapaa High School Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
The mentorship program is designed to help teens find the career path that best suits them.
Bourses d'études
Grants awarded to graduating seniors demonstrating meaningful participation in volunteer and community service.
Outstanding Educator Award
Recognizes staff and faculty members who have exceeded expectations.
Na Kamali'i O Kaua'i
A program for at-risk teens providing them with a sense of purpose, meaning, and peace.
Graduation du projet
An organized graduation celebration for graduating seniors.
Kapaa High School Foundation
1995
990319395
501(c)(3)
L'éducation
4-1300 KUHIO HWY KAPAA, Hawaii 96746-1656 United States
kapaahighschoolfoundation.org
-
-
The Kapaa High School Foundation, founded in 1995, enhances learning by providing financial support to students and school programs, fostering excellence in academics, sports, and extracurricular activities. They advance education by offering donations and scholarships.
The Kapaa High School Foundation enhances learning opportunities by providing financial support to students and school programs that foster excellence.
Hawaï, États-Unis
