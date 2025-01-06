Kansas Child Support Educational Association
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
KCSEA holds annual conferences to provide education, share best practices, and inform attendees about child support program changes.
2024
990726606
501(c)(3)
Soutien à l'éducation
1591 IDAHO RD WILLIAMSBURG, Kansas 66095-8084 United States
kcsea.org
-
Empowering those involved in the child support program through education, collaboration, and meaningful progress.
