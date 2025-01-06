Kaimuki Christian Church
Faire un don
Kaimuki Christian Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Kaimuki Christian Church
Acheter pour soutenir
Kaimuki Christian Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Kaimuki Christian Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Keiki Ministry
Weekly children's programs that help kids discover God and His Word.
Ministère de la jeunesse
Programs designed for young people to connect, grow in faith, and serve others.
À propos
Kaimuki Christian Church
Fondée en
1971
EIN
990118942
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
1117 KOKO HEAD AVE HONOLULU, Hawaii 96816-3709 United States
Site web
www.kaimukichristian.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Kaimuki Christian Church, founded in 1971 in Honolulu, is a non-denominational church of the Restoration Movement. They teach living and loving like Jesus through biblical principles and community outreach. The church also runs Kaimuki Christian School, educating children to their God-intended potential.
La mission
Our mission is to glorify God by making disciples who love God passionately and their neighbor as themselves.
