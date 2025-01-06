Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Kaimuki Christian Church, founded in 1971 in Honolulu, is a non-denominational church of the Restoration Movement. They teach living and loving like Jesus through biblical principles and community outreach. The church also runs Kaimuki Christian School, educating children to their God-intended potential.

La mission

Our mission is to glorify God by making disciples who love God passionately and their neighbor as themselves.