Kahului Union Church
Kahului Union Church
Kahului Union Church
Kahului Union Church
Kahului Union Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services de culte
Weekly worship services focused on loving God and His people.
École du dimanche
Sunday School programs for children, teens, and adults.
Préscolaire
Fostering Christian beliefs, values, and attitudes in preschool children and their families.
À propos
Kahului Union Church
Fondée en
1952
EIN
990078504
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises religieuses et confessionnelles
Adresse
101 W KAMEHAMEHA AVE KAHULUI, Hawaii 96732-2200 United States
Site web
kahuluiunion.org
Téléphone
(808)-871-4422
Adresse électronique
-
À propos
Kahului Union Church, established in 1952 in Kahului, Hawaii, is dedicated to making passionate followers of Jesus Christ. As a cooperating member of the Southern Baptist Convention and the Hawaii Pacific Baptist Convention, the church offers Sunday services and is committed to serving the local community.
La mission
We exist to love God and His people by making and multiplying passionate followers of Jesus.
