K Music Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Leçons de piano
Offering piano lessons in various styles, from classical to popular music, focusing on fundamentals and ear training.
Leçons de chant
Providing private voice lessons primarily focused on popular music and musical theatre songs.
Drum Lessons
Offering drum lessons.
Leçons de guitare
Providing guitar lessons in rock, blues, metal, country, and classical styles.
À propos
K Music Academy
Fondée en
2023
EIN
933533765
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts du spectacle et arts visuels
Adresse
920 E WASHINGTON BLVD PASADENA, California 91104-2436 United States
Site web
www.kmusicacademypasadena.com
Téléphone
(626)-765-6162
Adresse électronique
À propos
K Music Academy in Pasadena brings high standards of Russian/American music education. Serving Pasadena, San Marino, San Gabriel, Altadena, Arcadia, and Monrovia, they offer a place where students love learning music. They offer lessons in Burbank as well.
La mission
K Music Academy nurtures a love of music in Pasadena, offering a welcoming space for aspiring musicians to learn and grow. Discover more at www.kmusicacademypasadena.com.
