À propos

Justice For Survivors Inc, founded in 2023 in Janesville, WI, supports survivors of abuse and educates the public and professionals on protecting adults and children. They advocate for victims in Wisconsin.

La mission

The Sexual Assault Recovery Program (SARP) provides fair, sensitive, and competent services to all survivors and their support systems through medical, legal, and emotional advocacy.