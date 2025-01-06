Justice For Survivors
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Consumer Rights Initiative
Focuses on enhancing consumer rights for survivors of domestic violence and sexual assault.
Access to Justice Project
Aims to improve survivors' access to legal resources and the justice system.
Mapping & Advancing Equity Project
Works to map and advance equity for survivors through research and policy initiatives.
Survivor Economic Equity Data Dashboard
Provides data and resources to promote economic equity for survivors.
À propos
Justice For Survivors
Fondée en
2023
EIN
933516825
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services d'appui
Adresse
1415 SHARON ST JANESVILLE, Wisconsin 53545-4930 United States
Site web
jfswi.com
Téléphone
(262)-548-7071
Adresse électronique
À propos
Justice For Survivors Inc, founded in 2023 in Janesville, WI, supports survivors of abuse and educates the public and professionals on protecting adults and children. They advocate for victims in Wisconsin.
La mission
The Sexual Assault Recovery Program (SARP) provides fair, sensitive, and competent services to all survivors and their support systems through medical, legal, and emotional advocacy.
