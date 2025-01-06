Joy Christian Center Church

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

Joy Christian Center, founded in 1983 in Glendora, CA, is a church-family that aims to Love deeply, Grow intentionally, Serve selflessly, and Go passionately into their communities.

La mission

Joy Christian Center is a church-family that aims to love deeply, grow intentionally, serve selflessly, and go passionately into our communities.