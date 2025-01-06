Joy Christian Center Church
Joy Christian Center Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Ministère de l'enfance
Helping children grow in grace through various programs and activities.
Ministère des étudiants
Teaching students to reach their world, providing guidance and support.
Men's and Women's Events & Gatherings
Opportunities for adults to connect, grow in relationship, and strengthen their faith.
Groupes d'adultes
Small groups offering fellowship, Bible study, and support for adults in various stages of life.
À propos
Joy Christian Center Church
Fondée en
1983
EIN
953837575
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
770 N GLENDORA AVE GLENDORA, California 91741-2078 United States
Site web
joychristiancenter.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Joy Christian Center, founded in 1983 in Glendora, CA, is a church-family that aims to Love deeply, Grow intentionally, Serve selflessly, and Go passionately into their communities.
La mission
Joy Christian Center is a church-family that aims to love deeply, grow intentionally, serve selflessly, and go passionately into our communities.
