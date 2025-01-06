Jordan & Kyra Memorial Foundation
Jordan & Kyra Memorial Foundation
Jordan & Kyra Memorial Foundation
Jordan & Kyra Memorial Foundation
Jordan & Kyra Memorial Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pediatric Cancer Research and Family Support
Provides resources for pediatric cancer research and supports families of children with cancer.
À propos
Jordan & Kyra Memorial Foundation
Fondée en
2001
EIN
954806879
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
4025-A BROMMER STREET SANTA CRUZ, California 95062-0000 United States
Site web
jordanandkyra.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Jordan & Kyra Memorial Foundation, based in Santa Cruz, CA, supports pediatric cancer research and families affected by the disease. Founded in memory of Jordan Stuart and Kyra Pillsbury, the foundation raises funds for organizations like Jacob's Heart and Family House. They are known for their annual golf tournament.
La mission
The Jordan & Kyra Memorial Foundation supports pediatric cancer research and assists families of children with cancer.
