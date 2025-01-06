Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The John F Kennedy Band Boosters, also known as the Shamrock Regiment, supports the John F. Kennedy High School band program in La Palma, CA, since 1983. They provide resources and support for the band's activities and performances.

La mission

JOHN F KENNEDY BAND BOOSTERS uplifts the music community by supporting student musicians in La Palma, California, fostering growth and school spirit through music.