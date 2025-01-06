Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

John Cabot University, founded in 1972, is an American liberal arts university located in Rome, Italy. It offers undergraduate and graduate programs to students from over 75 countries, providing an international education rooted in the American tradition. JCU aims to inspire students to grow academically and personally within Rome's rich history.

La mission

John Cabot University offers educational opportunities in Rome, fostering academic growth and cultural exchange for students from Italy and beyond.