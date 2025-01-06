John Cabot University
Faire un don
John Cabot University
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
John Cabot University
Acheter pour soutenir
John Cabot University
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
John Cabot University
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bachelor of Arts Degree Programs
Offers majors in Art History, Business Administration, Classical Studies, Communications, Economics and Finance, English Literature, History, Humanistic Studies, International Affairs, International Business, Italian Studies, Marketing, Political Science, and Psychological Science.
Master of Arts in Art History
A graduate program based in Rome focused on cultivating professional mastery in art history.
Master of Arts in International Affairs
A graduate program providing training and skills for careers in international affairs.
À propos
John Cabot University
Fondée en
1998
EIN
980072997
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Universités et collèges
Adresse
ROME 00165 ITALY, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
www.johncabot.edu
Téléphone
(390)-668-19121
Adresse électronique
-
À propos
John Cabot University, founded in 1972, is an American liberal arts university located in Rome, Italy. It offers undergraduate and graduate programs to students from over 75 countries, providing an international education rooted in the American tradition. JCU aims to inspire students to grow academically and personally within Rome's rich history.
La mission
John Cabot University offers educational opportunities in Rome, fostering academic growth and cultural exchange for students from Italy and beyond.
Recherche d'autres organisations en
Code postal non valide, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :