Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Carpentry Training
Provides training in carpentry skills for construction.
Building Maintenance/HVAC Training
Training for building maintenance and HVAC systems.
Property Management Training
Prepares individuals for careers in property management.
Certified Nursing Assistant (CNA) Training
Provides training and prepares students for the California CNA state exam.
À propos
Jobtrain
Fondée en
1965
EIN
941712371
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
9.1.1. Programmes de formation professionnelle
Adresse
1200 OBRIEN DR MENLO PARK, California 94025-1413 United States
Site web
www.jobtrainworks.org
Téléphone
(650)-330-6429
Adresse électronique
À propos
JobTrain, est. 1965, empowers Bay Area residents by providing vocational training, academic support, and essential skills development. Focused on helping individuals overcome unemployment and poverty, JobTrain connects students with employers and life resources, fostering self-sufficiency and career success. Over 190,000 individuals have benefited from their programs.
La mission
JobTrain improves lives through assessment, attitude and job skills training, and high potential career placement. They help those most in need succeed and reclaim their lives from poverty and unemployment in Silicon Valley.
