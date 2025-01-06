Jesus Gospel Park Foundation
Faire un don
Jesus Gospel Park Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Jesus Gospel Park Foundation
Acheter pour soutenir
Jesus Gospel Park Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Jesus Gospel Park Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Gospel Story Walkthrough
An educational park where visitors can walk through and learn the story of Jesus Christ.
À propos
Jesus Gospel Park Foundation
Fondée en
2023
EIN
931741799
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
2968 LINVILLE RD WICHITA FALLS, Texas 76305-2334 United States
Site web
jesusgospelpark.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Jesus Gospel Park Foundation, founded in 2023 in Wichita Falls, TX, is a Christian retreat promoting and educating in Christian beliefs. It aims to provide an opportunity to listen to the call of the Holy Spirit. It is part of the Chisholm Trail.
La mission
Jesus Gospel Park Foundation serves the Wichita Falls community by fostering faith-centered initiatives and creating a welcoming space for spiritual growth and connection.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :