Jesus Embassy Church Of Evangelism
Faire un don
Jesus Embassy Church Of Evangelism
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Jesus Embassy Church Of Evangelism
Acheter pour soutenir
Jesus Embassy Church Of Evangelism
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Jesus Embassy Church Of Evangelism
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Love, Healing, and Deliverance
Bringing love, healing, and deliverance to everyone through the completed work of Jesus Christ.
À propos
Jesus Embassy Church Of Evangelism
Fondée en
2023
EIN
920626219
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
PO BOX 272 BLESSING, Texas 77419-0272 United States
Site web
www.jecofevangelism.org
Téléphone
(361)-404-2145
Adresse électronique
À propos
Jesus Embassy Church of Evangelism, founded in 2023, is a Christ-centered community devoted to bringing love, healing, and deliverance through the Holy Spirit. Their vision is to proclaim the Good News, share the Word of God, and bring restoration and prosperity to the community and all nations. They aim to raise a generation to serve God and prepare people for the return of Jesus.
La mission
JESUS EMBASSY CHURCH OF EVANGELISM serves the Blessing, Texas community by spreading faith and encouragement, fostering spiritual growth and connection among local residents.
Recherche d'autres organisations en
Texas, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :