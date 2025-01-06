Jester & Pharley Phund
Jester & Pharley Phund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Smiles For Kids With Cancer
Provides educational and emotional support to hospitalized children and tools for healthcare professionals to raise spirits.
Reading Makes A Difference (RMD)
A literacy program for low-income schools providing enrichment manuals and bilingual books.
Reading To Give (RTG)
Students raise funds through a Read-A-Thon to donate books and dolls to hospitalized children.
À propos
Jester & Pharley Phund
Fondée en
2000
EIN
954785834
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
PO BOX 817 PLS VRDS EST, California 90274-0817 United States
Site web
thejester.org
Téléphone
(310)-544-4733
Adresse électronique
-
À propos
The Jester & Pharley Phund, founded in 2000, helps children with cancer and other serious illnesses. Inspired by "The Jester Has Lost His Jingle," the organization empowers disadvantaged and ill children by sharing messages of perseverance, resilience, hope, and joy.
La mission
The Jester & Pharley Phund empowers economically disadvantaged and ill children facing serious challenges by sharing messages of perseverance, resilience, hope, and joy.
