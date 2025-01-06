Japanese Womens Society Foundation

Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Japanese Women's Society Foundation, founded in 1954, is dedicated to promoting Japanese culture, providing education, and offering services to the community. It addresses societal needs through cultural, educational, and gerontology projects. Though founded in 1954, it continues to positively impact the community.

La mission

The Japanese Women's Society Foundation enriches the local community in culture, education, gerontology, and women's issues by responding to society's changing needs.