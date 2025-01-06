Japanese Womens Society Foundation
Faire un don
Japanese Womens Society Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Japanese Womens Society Foundation
Acheter pour soutenir
Japanese Womens Society Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Japanese Womens Society Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Gerontology Scholarship
Provides scholarships to graduate students in healthcare, social work, or arts and sciences, focusing on gerontology/geriatrics.
Grant Award
Provides grants to organizations that align with the JWSF mission to promote culture.
Service communautaire
Offers a variety of community service programs to meet the needs of food-insecure residents.
À propos
Japanese Womens Society Foundation
Fondée en
2023
EIN
990354737
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
PO BOX 3233 HONOLULU, Hawaii 96801-3233 United States
Site web
jwsf.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Japanese Women's Society Foundation, founded in 1954, is dedicated to promoting Japanese culture, providing education, and offering services to the community. It addresses societal needs through cultural, educational, and gerontology projects. Though founded in 1954, it continues to positively impact the community.
La mission
The Japanese Women's Society Foundation enriches the local community in culture, education, gerontology, and women's issues by responding to society's changing needs.
Recherche d'autres organisations en
Hawaï, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :