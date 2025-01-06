Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society
Faire un don
Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society
Acheter pour soutenir
Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Pioneer Life Tours
Engage in pioneer activities such as corn-grinding, using a crosscut saw, building a log cabin, and doing laundry. Tour an 1860 house, an 1870 barn, and an 1850 schoolhouse.
Living History Day Camp
A week-long camp for children ages 7-12 to experience pioneer life through crafts, games, songs, dances, hikes, and history lessons.
Teen Camp
A camp for teenagers ages 12-15 to learn about pioneer life.
Kinder Camp
Crafts, songs, chores, games and dances tailored to grades K-2.
À propos
Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society
Fondée en
1986
EIN
930704218
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Sociétés de préservation historique
Adresse
PO BOX 1040 ESTACADA, Oregon 97023-1040 United States
Site web
philipfosterfarm.com
Téléphone
(503)-637-6324
Adresse électronique
-
À propos
The Jacknife-Zion-Horseheaven Historical Society, established in 1986, operates the Philip Foster Farm in Estacada, Oregon. This living history site offers tours and hands-on Pioneer Life Tours, providing a look at early Oregon history and the Oregon Trail experience. The farm served as a welcome rest stop for travelers on the Barlow Road.
La mission
JZH’s mission is to foster local historians as they share this important Oregon Trail story with guests from around the world.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :