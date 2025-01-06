Irmandade Da Festa Do Divino Espirito Santa De Gilroy Calif
Programme de mentorat
Location de salle
Provides a spacious hall available for rent for various social events and community gatherings.
Holy Ghost Festa
Organizes the annual Holy Ghost Festa, a cultural celebration.
Portuguese Crab Feed
Hosts an annual Portuguese Crab Feed.
Fondée en
1992
EIN
946115399
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
PO BOX 2122 GILROY, California 95021-2122 United States
Site web
ifdesgilroy.com
Téléphone
(140)-884-24389
Adresse électronique
Irmandade da Festa do Divino Espirito Santa de Gilroy, California, founded in 1992, celebrates and promotes Portuguese cultural and religious heritage through community events and festivities. They organize the Festa do Divino Espirito Santo, a traditional Holy Ghost festival.
La mission
The corporation was formed for charitable, benevolent, and social purposes, to teach and promote the Catholic religion, and for the annual Holy Ghost Festa.
