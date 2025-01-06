Centre irlandais de Californie du Sud
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parade et festival de la Saint-Patrick
Organise la parade et le festival annuels de la Saint-Patrick à San Diego, célébrant la culture et l'héritage irlandais.
Concours Miss Colleen
Parraine le concours annuel Miss Colleen, qui sélectionne une jeune femme d'origine irlandaise pour représenter la communauté irlandaise.
Soutien à la sensibilisation en Irlande
Soutient Irish Outreach, qui fournit de l'aide et des ressources à la communauté irlandaise de Californie du Sud.
À propos
Centre irlandais de Californie du Sud
Fondée en
1993
EIN
954442397
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
8900 BALCOM AVE SHERWOOD FRST, California 91325-2808 United States
Site web
irishcenter.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
L'Irish Center of Southern California, fondé en 1993, promeut la culture irlandaise et soutient la communauté irlandaise et irlando-américaine locale. Il sert de plaque tournante pour les événements et les activités culturelles.
La mission
L'Irish Center of Southern California promeut la culture irlandaise et soutient la communauté irlandaise et irlando-américaine locale.
