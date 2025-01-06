Centre irlandais de Californie du Sud

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Parade et festival de la Saint-Patrick

Organise la parade et le festival annuels de la Saint-Patrick à San Diego, célébrant la culture et l'héritage irlandais.

‍

Concours Miss Colleen

Parraine le concours annuel Miss Colleen, qui sélectionne une jeune femme d'origine irlandaise pour représenter la communauté irlandaise.

‍

Soutien à la sensibilisation en Irlande

Soutient Irish Outreach, qui fournit de l'aide et des ressources à la communauté irlandaise de Californie du Sud.

‍