Iolani School

 - 
Develop liberally educated, well-rounded individuals.
Événements de 

Iolani School

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Iolani School
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Iolani School
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien Iolani School 
Iolani School
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Iolani School

100% de vos achats soutiennent Iolani School 
Iolani School
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Iolani School


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes d'été

Offers a variety of programs for students from the community to continue their leadership and academic excellence.

Programmes d'activités périscolaires

Provides swimming, dance, tennis & music programs.

KA'I Programs

Raises life outcomes for under-resourced students from Pālolo Valley through various educational programs.

À propos

Iolani School

Fondée en

1942

EIN

990073502

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Écoles et institutions académiques

Adresse

563 KAMOKU ST HONOLULU, Hawaii 96826-5245 United States

Site web

www.iolani.org

Téléphone

(808)-949-5355

Adresse électronique

[email protected]

Iolani School
À propos

Iolani School, founded in 1863 in Honolulu, HI, is a culturally diverse, co-educational, college-preparatory school for grades K-12. Rooted in Christian values, its mission is to develop liberally educated, well-rounded individuals. Originally a mission school for young men, it now serves over 2,000 students, offering academic, athletic, and extracurricular programs. Iolani also has KA'I programs, which raise life outcomes for under-resourced students from Pālolo Valley.

La mission

Iolani School, founded upon Christian principles, prepares students for higher education and responsible citizenship. The school fosters academic excellence, personal growth, and a spirit of unselfish cooperation.

