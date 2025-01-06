Union internationale des peintres et des métiers connexes
Faire un don
Union internationale des peintres et des métiers connexes
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Union internationale des peintres et des métiers connexes
Acheter pour soutenir
Union internationale des peintres et des métiers connexes
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Union internationale des peintres et des métiers connexes
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'apprentissage
Combines classroom instruction and on-the-job learning to develop skilled workers in the finishing trades.
Job Corps Pre-Apprenticeship Program
Offers training across 59 programs in 32 states, providing a pathway to construction careers.
À propos
Union internationale des peintres et des métiers connexes
Fondée en
1962
EIN
941165073
Type IRS 501(C)
501(c)(5)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
7111 GOVERNORS CIRCLE SACRAMENTO, California 95823-0000 United States
Site web
www.dc16iupat.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The INTERNATIONAL UNION OF PAINTERS AND ALLIED TRADES, founded in 1887, represents 140,000 finishing trades workers across the US and Canada. They empower workers in the construction industry and public sector, ensuring dignity, stability, and security. They fight for better wages and safer job sites through training and collective action.
La mission
The IUPAT's mission is to better the lives of each member by being the strongest, most powerful voice in the industries they represent.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :