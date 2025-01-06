International Union Of Forest Research Organizations
Faire un don
International Union Of Forest Research Organizations
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
International Union Of Forest Research Organizations
Acheter pour soutenir
International Union Of Forest Research Organizations
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
International Union Of Forest Research Organizations
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
AI for Forest Science
Exploring the use of artificial intelligence in forest science research and applications.
Health, Safety and Social Dimensions of Forest Restoration Operations
Focusing on the well-being of workers and communities involved in forest restoration.
Forest Living Labs for Sustainable Climate Adaptation (FORLIVS)
Using living labs to develop and implement climate adaptation strategies for forests.
Scaling-Up Science-based Forest Sector Innovation
Promoting the adoption of scientific innovations in the forest sector.
À propos
International Union Of Forest Research Organizations
Fondée en
2014
EIN
981112260
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
VIENNA VIENNA 1030 AUSTRIA, Invalid ZIP code 00000-0000 United States
Site web
www.iufro.org
Téléphone
(431)-877-01510
Adresse électronique
À propos
IUFRO, established in 1892, is a global network connecting forest scientists. A non-profit and non-governmental entity, it promotes worldwide collaboration in forest research through knowledge sharing, capacity building, and various events. It unites researchers and organizations dedicated to forests and forest products.
La mission
IUFRO's mission is to advance research excellence and knowledge sharing, and to foster the development of science-based solutions to forest-related challenges for the benefit of forests and people worldwide.
Recherche d'autres organisations en
Code postal non valide, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :