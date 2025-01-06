International Society Of Political Psychology
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Réunion scientifique annuelle
ISPP holds an annual interdisciplinary meeting for scholars, psychologists, political scientists, and others to explore the relationships between political and psychological processes.
International Society Of Political Psychology
1979
953325946
501(c)(3)
Organisations académiques
4 FALL BROOKE RD NEWARK, Delaware 19711-3794 United States
ispp.org
À propos
The International Society of Political Psychology (ISPP), est. 1978, is a global org dedicated to interdisciplinary research on the connections between political and psychological processes. Its members are experts from psychology, political science, and more, across the Americas, Europe, Asia, the Middle East, and Africa. ISPP promotes global understanding of political psychology.
La mission
ISPP is a global organization dedicated to fostering interdisciplinary research on the intricate connections between political and psychological processes. Its diverse membership encompasses experts from various fields.
