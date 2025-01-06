alimenté par 
 Ce profil n'a pas été revendiqué. 
International Society Of Folk Harpers And Craftsmen

 - 
Promote playing and enjoyment of the folk harp
Événements de 

International Society Of Folk Harpers And Craftsmen

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
International Society Of Folk Harpers And Craftsmen
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
International Society Of Folk Harpers And Craftsmen
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
International Society Of Folk Harpers And Craftsmen
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

International Society Of Folk Harpers And Craftsmen

100% de vos achats soutiennent 
International Society Of Folk Harpers And Craftsmen
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
International Society Of Folk Harpers And Craftsmen


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Promoting Folk Harp

Dedicated to fostering the playing and enjoyment of the folk harp for everyone.

Education & Creation

Focuses on education, creation, and development in the art of building folk harps.

Professional Awareness

Works to increase awareness of professional folk harpers and their contributions.

Public Awareness

Aims to increase public awareness of the music and joys associated with the folk harp.

À propos

International Society Of Folk Harpers And Craftsmen

Fondée en

1986

EIN

954000823

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Arts et culture > Arts visuels et du spectacle > Musique Organismes à but non lucratif

Adresse

4718 E MAYCHELLE DRIVE ANAHEIM, California 92807-0000 United States

Site web

folkharpsociety.org

Téléphone

-

Adresse électronique

-

International Society Of Folk Harpers And Craftsmen
À propos

The International Society of Folk Harpers and Craftsmen, founded in 1986, promotes the enjoyment and playing of the folk harp. Originally started in 1980 from the Folk Harp Journal readership, it became a non-profit in 1985. The society provides a focus for folk harp activities worldwide. Their mission includes promoting education, creation and development in folk harp building, and increasing awareness of professional folk harpers.

La mission

The International Society of Folk Harpers and Craftsmen promotes playing and enjoyment of the folk harp by all, promoting education, creation and development in the building of the folk harp and increasing awareness of professional folk harpers.

