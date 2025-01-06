International Society For Isaac
International Society For Isaac
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Information Sharing & Publications
Provides information on AAC services, policies, and activities through publications and their website.
Biennial Conferences
Organizes conferences to share breakthroughs, scientific papers, AAC device demonstrations, and user experiences.
BUILD Project
Develops connections among organizations sharing ISAAC's vision and supporting human rights issues.
LEAD Project
Creates leadership-training programs for AAC users to advocate for their rights.
À propos
International Society For Isaac
Fondée en
1996
EIN
980086227
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
TORONTO ON M3J SN2 CANADA, Unknown 00000-0000 United States
Site web
isaac-online.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The International Society for Augmentative and Alternative Communication (ISAAC) aims to improve the lives of children and adults who use AAC. ISAAC envisions a world where AAC is recognized, valued, and used to ensure the best possible communication for people with complex communication needs.
La mission
ISAAC's mission is to promote the best possible communication for people with complex communication needs. Augmentative and alternative communication (AAC) helps millions worldwide who cannot rely on their natural speech to communicate.
