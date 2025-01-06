International School Of Los Angeles Lycee International De Los Angeles
International School Of Los Angeles Lycee International De Los Angeles
International School Of Los Angeles Lycee International De Los Angeles
International School Of Los Angeles Lycee International De Los Angeles
International School Of Los Angeles Lycee International De Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
French Baccalaureate
A rigorous pre-university course for high school students that cultivates bilingualism, critical thinking, and civic engagement.
International Baccalaureate® (IB) Diploma Programme
An international English-language curriculum promoting independent research, interdisciplinary learning, and real-world application.
International School Program
A college prep program emphasizing analytical skills, critical thinking, and a comprehensive global perspective, with instruction primarily in English.
À propos
International School Of Los Angeles Lycee International De Los Angeles
Fondée en
1979
EIN
953363496
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Écoles et institutions académiques
Adresse
1105 W RIVERSIDE DR BURBANK, California 91506-3214 United States
Site web
internationalschool.la
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1978, the International School of Los Angeles (LILA) develops bilingual, open-minded critical thinkers prepared to thrive in a diverse world. LILA offers a preschool through 12th grade curriculum culminating in the French baccalauréat or the International Baccalaureate® Diploma Programme.
La mission
INTERNATIONAL SCHOOL OF LOS ANGELES LYCEE INTERNATIONAL DE LOS ANGELES offers quality international education in Burbank, nurturing students in a diverse and welcoming environment.
