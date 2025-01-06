Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

International Medical Corps, est. 1984, provides emergency medical relief and training to those affected by conflict, disaster, and disease in over 85 countries. They empower communities to move from relief to self-reliance, training local health workers and delivering essential services. Every $1 donated unlocks $30 in aid, reaching nearly 16.5 million people in 2023 alone.

La mission

International Medical Corps' mission is to improve the quality of life through health interventions and related activities that strengthen underserved communities worldwide.