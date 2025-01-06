International Medical Corps
International Medical Corps
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Intervention et préparation aux situations d'urgence
Providing rapid assistance in disasters, even in remote areas, ensuring effective and timely help.
Health Services Support
Equipping healthcare professionals and providing essential support to deliver life-saving services.
Family & Community Health
Strengthening families and communities to achieve better health and well-being for all ages.
Women's & Children's Health
Prioritizing the health of women and children as essential for thriving families and communities.
À propos
International Medical Corps
Fondée en
1984
EIN
953949646
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
12400 WILSHIRE BLVD STE 1500 LOS ANGELES, California 90025-1030 United States
Site web
internationalmedicalcorps.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
International Medical Corps, est. 1984, provides emergency medical relief and training to those affected by conflict, disaster, and disease in over 85 countries. They empower communities to move from relief to self-reliance, training local health workers and delivering essential services. Every $1 donated unlocks $30 in aid, reaching nearly 16.5 million people in 2023 alone.
La mission
International Medical Corps' mission is to improve the quality of life through health interventions and related activities that strengthen underserved communities worldwide.
