Réseau international de ressources d'apprentissage humain

À propos

L'IHLRN, fondé en 1969 par Virginia Satir, se concentre sur la psychologie humaniste et la thérapie familiale. L'organisation offre une communauté accueillante pour l'apprentissage et l'exploration du potentiel humain.

La mission

INTERNATIONAL HUMAN LEARNING RESOURCES NETWORK relie et responsabilise les individus à Los Angeles et au-delà en fournissant des ressources qui favorisent l'apprentissage et la croissance humaine.