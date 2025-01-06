Réseau international de ressources d'apprentissage humain
Faire un don
Réseau international de ressources d'apprentissage humain
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Réseau international de ressources d'apprentissage humain
Acheter pour soutenir
Réseau international de ressources d'apprentissage humain
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Réseau international de ressources d'apprentissage humain
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Formation et ateliers sur le modèle Satir
Offre des formations et des ateliers basés sur le modèle Virginia Satir, favorisant des relations saines et le développement personnel grâce à l'apprentissage par l'expérience et au soutien de la communauté.
À propos
Réseau international de ressources d'apprentissage humain
Fondée en
1982
EIN
942597498
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
4119 INGLEWOOD BLVD LOS ANGELES, California 90066-5274 États-Unis
Site web
www.ihlrn.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
L'IHLRN, fondé en 1969 par Virginia Satir, se concentre sur la psychologie humaniste et la thérapie familiale. L'organisation offre une communauté accueillante pour l'apprentissage et l'exploration du potentiel humain.
La mission
INTERNATIONAL HUMAN LEARNING RESOURCES NETWORK relie et responsabilise les individus à Los Angeles et au-delà en fournissant des ressources qui favorisent l'apprentissage et la croissance humaine.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :